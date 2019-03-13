Менло-Парк, США, 13 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб (73%) связано с трудностями при подключении к серверу, ещё 17% не удаётся авторизоваться в учётной записи, у 8% не доступен веб-сайт.

Жалобы поступают преимущественно от пользователей из США, Бразилии, Аргентины, а также из европейских стран.

Напомним, ранее сегодня произошёл глобальный сбой в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Мессенджер WhatsApp также принадлежит Facebook Inc.