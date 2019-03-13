Вашингтон, 13 марта, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В Вашингтоне не исключают возможности введения новых санкций против России и других стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 13 марта заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри на полях отраслевой конференции CERAWeek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал. Идея о том, что США располагают возможностью ввести санкции против стран, поддерживающих режим, вполне приемлема», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в рамках ограничительных мер в отношении финансовых учреждений, «поддерживающих режим Николаса Мадуро».