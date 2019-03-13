Нью-Йорк, США, 13 марта, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН заявил об «отсутствии прогресса» в Йемене по итогам закрытого доклада спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса, 13 марта передает агентство Associated Press.

Gerry & Bonni Йемен

«Никто не ожидал, что это будет легко», — сообщил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2018 году хуситы и «правительственная коалиция» на переговорах в Швеции заключили соглашение о прекращении огня, обмене пленными и выводе войск из Ходейды. Ни один пункт соглашения не был выполнен.

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