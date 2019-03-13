Осло, 13 марта, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Авиакомпания Norwegian Air заявила о намерении судиться с компанией Boeing после введения запрета на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX, 13 марта передает агентство Reuters.

Philipofpoland Самолет авиакомпании Norwegian Air

В случае, если авиакомпании удастся отсудить у Boeing потерянные доходы и дополнительные расходы, её примеру могут последовать десятки авиакомпаний мира, также запретившие полеты Boeing 737 MAX 8 и 9.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы в Эфиопии компания Boeing уже потеряла более $20 млрд только на падении курса акций из-за запретов эксплуатации потенциально опасных лайнеров по всему миру.

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