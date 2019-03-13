Ташкент, 13 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Генеральной прокуратурой проведено расследование по уголовному делу, возбужденному в 2014 году в отношении гражданина Узбекистана Комилжона Йулдашева по статье 170 («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»), сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Рембрандт. Автопортрет. 1638

Картина принадлежала ранее гражданину Узбекистана Николаю Плужникову, чей отец вывез ее в качестве трофея из Германии в ходе Великой Отечественной войны. Генпрокуратура отмечает, что этот гражданин реализовал Йулдашеву авторскую работу художника Рембрандта ван Рейна за 50 тысяч долларов, который в свою очередь незаконно вывез картину через своего знакомого за пределы республики. По другим источникам, в частности по публикациям в СМИ, Плужников попросил Йулдашева лишь помочь в реализации картины, и тот согласился, дав владельцу залог в размере 50 тысяч долларов, однако сам не собирался возвращать ее владельцу, намереваясь продать работу за большие деньги. Согласно СМИ, узнав о намерениях Йулдашева, Плужников обратился в органы прокуратуры, на основании его заявления было возбуждено уголовное дело.

«В период 2014—2018 годов уголовное дело неоднократно приостанавливалось и прекращалось в связи с отсутствием состава преступления, а также ввиду истечения срока давности, после чего Плужников обратился с заявлением на имя Генерального прокурора», говорится в сообщении надзорного органа.

По поручению Генерального прокурора данное уголовное дело было истребовано из ГУВД Ташкента и в апреле 2018 года передано в производство управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры.

«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных управлением по расследованию особо тяжких преступлений, 14 июня 2018 года данное преступление было раскрыто и авторская работа Рембрандта была найдена. По итогам следствия Йулдашев и его подельник привлечены в качестве обвиняемых по статьям нарушение таможенного законодательства и лжесвидетельство УК, и уголовное дело 14 сентября 2018 года с обвинительным заключением направлено в суд», говорится в сообщении.

Согласно приговору суда по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента от 21 ноября 2018 года, Йулдашев и его подельник признаны виновными, а картина обращена в доход государства.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в январе 2019 года отделом бюро принудительного исполнения Яшнабадского района Ташкента при Генеральной прокуратуре принято постановление о возбуждении исполнительного производства.

«Согласно письму отдела бюро принудительного исполнения Яшнабадского района при Генеральной прокуратуре 13 марта 2019 года авторская работа художника Рембрандта Ван Рейна в соответствии процессуальными нормами в составе созданной комиссии передана ответственным лицам министерства культуры Узбекистана», сообщает Генпрокуратура.