Узбекистан национализировал картину Рембрандта
Ташкент, 13 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Генеральной прокуратурой проведено расследование по уголовному делу, возбужденному в 2014 году в отношении гражданина Узбекистана Комилжона Йулдашева по статье 170 («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»), сообщает Генпрокуратура Узбекистана.
Картина принадлежала ранее гражданину Узбекистана Николаю Плужникову, чей отец вывез ее в качестве трофея из Германии в ходе Великой Отечественной войны. Генпрокуратура отмечает, что этот гражданин реализовал Йулдашеву авторскую работу художника Рембрандта ван Рейна за 50 тысяч долларов, который в свою очередь незаконно вывез картину через своего знакомого за пределы республики. По другим источникам, в частности по публикациям в СМИ, Плужников попросил Йулдашева лишь помочь в реализации картины, и тот согласился, дав владельцу залог в размере 50 тысяч долларов, однако сам не собирался возвращать ее владельцу, намереваясь продать работу за большие деньги. Согласно СМИ, узнав о намерениях Йулдашева, Плужников обратился в органы прокуратуры, на основании его заявления было возбуждено уголовное дело.
«В период 2014—2018 годов уголовное дело неоднократно приостанавливалось и прекращалось в связи с отсутствием состава преступления, а также ввиду истечения срока давности, после чего Плужников обратился с заявлением на имя Генерального прокурора», говорится в сообщении надзорного органа.
По поручению Генерального прокурора данное уголовное дело было истребовано из ГУВД Ташкента и в апреле 2018 года передано в производство управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры.
«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных управлением по расследованию особо тяжких преступлений, 14 июня 2018 года данное преступление было раскрыто и авторская работа Рембрандта была найдена. По итогам следствия Йулдашев и его подельник привлечены в качестве обвиняемых по статьям нарушение таможенного законодательства и лжесвидетельство УК, и уголовное дело 14 сентября 2018 года с обвинительным заключением направлено в суд», говорится в сообщении.
Согласно приговору суда по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента от 21 ноября 2018 года, Йулдашев и его подельник признаны виновными, а картина обращена в доход государства.
В целях обеспечения исполнения приговора суда в январе 2019 года отделом бюро принудительного исполнения Яшнабадского района Ташкента при Генеральной прокуратуре принято постановление о возбуждении исполнительного производства.
«Согласно письму отдела бюро принудительного исполнения Яшнабадского района при Генеральной прокуратуре 13 марта 2019 года авторская работа художника Рембрандта Ван Рейна в соответствии процессуальными нормами в составе созданной комиссии передана ответственным лицам министерства культуры Узбекистана», сообщает Генпрокуратура.