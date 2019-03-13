Сан-Паулу, Бразилия, 13 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В школе бразильского города Сан-Паулу, где 13 марта произошла стрельба, обнаружен предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, передаёт телеканал Globo.

Amber_Avalona Взрывчатка

Сообщается, что при осмотре здания школы был найден чемодан с проводами, а также несколько бутылок, предположительно, с «коктейлем Молотова».

К настоящему времени в учреждении проведена полная эвакуация. Ожидается прибытие на место специалистов-взрывотехников.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в школе в Сан-Паулу двое подростков открыли стрельбу по учащимся, после чего покончили с собой. По последним данным, жертвами инцидента стали восемь человек.