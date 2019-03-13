Москва, 13 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой в сентябре 2019 года. Об этом 13 марта сообщил со ссылкой на спортсмена журналист Азамат Басатонов.

@khabib_nurmagomedov — instagram.com Хабиб Нурмагоммедов

«Я, Зубайра Тухугов и Абубакар будем драться в сентябре. С кем — пока неизвестно», — привёл журналист слова Нурмагомедова на своей странице в Instagram.

Напомним, в настоящее время Хабиб Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию по решению Атлетической комиссии Невады из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года.

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