Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Смольный намерен помочь петербургским хостелам и другим малым средствам размещения (МСР) остаться в правовом поле после принятия Госдумой закона о запрете гостиничных услуг в жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 13 марта глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

gery Хостел

Напомним, Совет Федерации отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых домах, предложив создать согласительную комиссию и хотя бы изменить дату вступления закона в силу на год. Однако главный идеолог проекта, депутат Галина Хованская уже заявила, что Госдума готова преодолеть вето верхней палаты парламента.

Петербургские власти последовательно выступали против тотального запрета МСР в жилых домах ввиду особенностей исторического центра северной столицы, где жилые дома невозможно перевести в «нежилой» статус, но именно там располагается большинство хостелов. Совокупно этот бизнес приносит в городскую казну 2 млрд рублей налогов ежегодно.

«Петербург — это непростой город с точки зрения жилого фонда и КГИОП», — подчеркнул Евгений Панкевич (КГИОП — городской комитет по охране памятников архитектуры — прим. ред.).

Он напомнил, что на базе комиета по развитию туризма ранее была создана рабочая группа, которая занималась поддержкой хостельеров и отельеров, готовила поправки, которые, в итоге, были предложены в закон Минстроем, но отклонены Госдумой.

«С 2016 года работает программа помощи 3-звездочным гостиницам и хостелам, в ней появляются уже адреса, пусть их пока немного, где осуществлен уже новый принцип, где все по правилам организовано в нежилых помещениях», — добавил Евгений Панкевич.

По его словам, в Смольном продолжаются обсуждения того, как можно помочь малому бизнесу в сложившейся ситуации.

«Сейчас тоже создается большая рабочая группа, где будут вырабатывать правила игры, координировать усилия, чтобы прийти к нормальному консенсусу, чтобы все было легально, но и чтобы услышать малый бизнес накануне летнего сезона», — заявил Панкевич.

Он добавил, что предлагаемая задержка вступления закона в силу до 2020 года, как уже озвучил Совет Федерации, помогла бы предпринимателям и городу.

«Это было в том числе одно из предложений к закону от Петербурга, о котором мы говорили, чтобы именно правила игры выработать за это время», — сказал глава комитета по развитию туризма.

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