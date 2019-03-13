Воронеж, 13 марта, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Воронеже скончался народный артист Российской Федерации, ведущий актер Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Валерий Потанин, сообщили ИА REGNUM в театре. Валерию Потанину было 64 года.

Воронежский академический театр драмы им. А.Кольцова Народный артист России Валерий Потанин

Потанин родился в 1954 году, окончил Воронежский государственный институт искусств и всю творческую карьеру проработал в театре имени Кольцова: в течение четырех десятков лет Потанин был одним из ведущих актёров театра. За это время им было сыграно около 60 ролей, в том числе — Чонкина в «Жизни и необычайных приключениях солдата Чонкина», Кочкарёва в «Женитьбе», Хлестакова в «Ревизоре», Шарикова в «Собачьем сердце», Херувима в «Зойкиной квартире», Карандышева в «Бесприданнице», Пети Трофимова в «Вишневом саде» и многие другие. В 2004 году Потанин получил почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

«До самых последних своих дней актёр не прекращал работы на сцене театра. Его ухода никто не ожидал», — говорится в сообщении театра в связи со смертью актера.

Прощание с Валерием Потаниным состоится 15 марта в Театре драмы им. А. Кольцова.

В театре также уточнили, что в связи со смертью Валерия Потанина в афишу драмтеатра внесены изменения: спектакль «Женитьба», который должен был состояться 14 марта, отменен, а спектакль «Куда летишь, кукушечка…» 15 марта заменен на спектакль «Продавец дождя».