Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал вторую запись на открытой 11 марта своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что не будет закрывать комментарии, несмотря на их обилие, и пересмотрит процедуру ответов чиновников на обращения граждан.

Александр Беглов

За два дня после открытия страницы Беглова под первой его записью появилось более 5 тыс. лайков и почти 3,5 тыс. комментариев. На странице Беглова уже более 15 тыс. подписчиков.

Горожане сообщают врио губернатора о самых разных городских проблемах, предлагают варианты их решения, жалуются на бездействие должностных лиц.

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В новой записи, сделанной 13 марта, Александр Беглов поблагодарил пользователей за активность и отметил, что «такое количество содержательных вопросов и обращений еще раз показывает, что в городе много нерешенных проблем».

«Я поручил органам власти Санкт-Петербурга, районным администрациям и комитетам начать мониторинг комментариев в соцсетях и отвечать на них. Стараться быстрее решать проблемы, о которых сообщают жители», — написал Беглов в своем втором посте.

Он напомнил, что, согласно федеральному закону, чиновники должны отвечать на обращения граждан в срок до 30 дней.

«Для работы в соцсетях мы будем перестраивать работу с обращениями и максимально сократим этот срок. Но на это нужно некоторое время. Прошу всех, кто обратился ко мне в комментариях и сообщениях, немного терпения», — написал Александр Беглов.

Он заверил, что «ни одно из них не останется без внимания». И заявил, что не станет закрывать комментарии.

«Комментарии к моей странице будут открыты всегда. Это мой принцип», — отметил глава города.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, наиболее часто горожане на странице врио губернатора поднимают темы благоустройства, обманутых дольщиков, транспорта.

Конкретные вопросы, обращения и жалобы, требующие ответа, распределяются по районным администрациям и профильным комитетам. «Таких вопросов по ситуации на 13 марта поступило 574. На 156 из них ведомства уже ответили в соцсетях», — отчитались в администрации губернатора.