Ереван, 13 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна ещё на два месяца было сегодня, 13 марта, отложено судом первой инстанции города Еревана.

2rd.am Роберт Кочарян

Как сообщил журналистам после заседания адвокат Кочаряна Айк Алумян, сегодня сторона обвинения представила свою позицию, приведя, по словам Алумяна, те же аргументы о том, что, оказавшись на свободе, Кочарян может уклониться от следствия либо воспрепятствовать расследованию.

«Завтра прозвучат наши оценки. Сегодня заседание было отложено, чтобы завтра мы представили наши аргументы в полном объеме», — сказал адвокат экс-президента.

Заседание продолжится завтра в 10 часов утра.

Роберт Кочарян по делу о событиях 1 марта 2008 года обвиняется в насильственном изменении конституционного строя. Месяц назад Специальная следственная служба Армении предъявила ему также обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Экс-президент с 7 декабря прошлого года находится под арестом.

18 января суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ССС о продлении срока ареста Кочаряна на два месяца. Адвокаты Кочаряна подали в Апелляционный суд жалобу на это решение суда, которая, однако 7 февраля была отклонена.