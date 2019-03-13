Воронеж, 13 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Воронежской области 15-летняя девочка заблудилась в лесополосе и замерзла насмерть — она пыталась вызвать помощь, но сотрудники скорой, не обнаружив подростка на указанном месте, уехали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Трагедия произошла 10 марта в Борисоглебске. По версии следствия, 15-летняя девочка после распития спиртных напитков убежала от подруг. Догнать ее подруги не смогли и потеряли из виду. Уже ближе к ночи, около 23:00, девочка оказалась вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива. Она заблудилась и попыталась вызвать помощь: со своего мобильного телефона она позвонила на номер «112» оператору Единой дежурной диспетчерской службы, сообщила, что ей плохо. Диспетчер установил примерное местонахождение девочки и направил к ней бригаду скорой медицинской помощи. Однако медики, прибыв на место, не нашли подростка и уехали.

Тело девочки было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов 12 марта вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива у 298 км автодороги «Курск — Саратов». Как предварительно установлено, ребенок скончался от переохлаждения.

По данным следствия, с заявлением об исчезновении девочки опекун ребенка обратилась лишь на третьи сутки. Установлено, что девочка и ранее уходила из дома, употребляла спиртные напитки. Следователи также дадут оценку действиям опекуна по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следователями изъяты записи звонков ЕДДС, опрошены подруги погибшей и ее опекун. Руководитель СУ СКР по региону дал поручение следователям тщательно разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии и взял расследование дела под личный контроль.

Как напоминает ИА REGNUM, в январе этого года в Верхнехавском районе Воронежской области также погиб от переохлаждения 15-летний мальчик — подросток возвращался из соседнего села домой, его тело было найдено в 500 метрах от дома.