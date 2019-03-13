Москва, 13 марта, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову будет назначено государственное пособие. Решение об этом вынес 12 марта Басманный суд Москвы. Согласно постановлению, размер государственного пособия будет равен прожиточному минимуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

Копия судебного постановления суда о временном отстранении обвиняемого по трем статьям УК РФ Арашукова от должности сенатора с назначением ему с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума поступила в Совет Федерации, сообщает пресс-служба.

Стоит отметить, что Рауф Арашуков представлял в Совфеде Карачаево-Черкесскую Республику. Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения этого субъекта, установленный на 2019 год, составляет 9836 рублей. Для сравнения — прожиточный минимум в Москве в два раза больше — 18 781 рубль. Какая сумма будет выбрана для Арашукова, пока не сообщается.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение в причастности к заказным убийствам политических деятелей Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и Аслана Жукова и оказании давления на свидетелей. Кроме того, сенатор обвиняется в участии в преступном сообществе, которое якобы создал его отец Рауль Арашуков с целью хищения газа у ПАО «Газпром». Общая сумма похищенного составляет более 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 12 марта, Рауф Арашуков был временно отстранен от исполнения обязанности члена Совета Федерации. Мера, принятая Басманным судом Москвы, будет действовать до окончания следствия и принятия судебного решения по уголовному делу, фигурантом которого является Арашуков.