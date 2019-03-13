Госдума готова преодолеть вето Совфеда на запрет хостелов
Москва, 13 марта, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Госдума обсуждает возможность преодоления вето Совфеда, отклонившего закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом сообщила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).
«Обсуждается несколько вариантов, один из них — преодоление вето», — заявила Хованская по итогам заседания Совета Думы.
Она отметила, что уже сейчас хостелы в жилых помещениях вне закона.
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Совфед принял решение отклонить закон о запрете хостелов, предлагается создать согласительную комиссию и перенести срок вступления закона в силу на год.
«Это способ затянуть муки граждан», — сказала Хованская.
Она обратила внимание на то, что четыре года «лоббисты Минкультуры затягивали принятие закона».