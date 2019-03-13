Москва, 13 марта, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Госдума обсуждает возможность преодоления вето Совфеда, отклонившего закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом сообщила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Обсуждается несколько вариантов, один из них — преодоление вето», — заявила Хованская по итогам заседания Совета Думы.

Она отметила, что уже сейчас хостелы в жилых помещениях вне закона.

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Совфед принял решение отклонить закон о запрете хостелов, предлагается создать согласительную комиссию и перенести срок вступления закона в силу на год.

«Это способ затянуть муки граждан», — сказала Хованская.

Она обратила внимание на то, что четыре года «лоббисты Минкультуры затягивали принятие закона».