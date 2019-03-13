Сочи, Краснодарский край, 13 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Финал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 года начался 13 марта с Социального дня. Финалисты провели открытые уроки в школах Сочи. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

В рамках финала конкурса «Лидеры России», который проходит в Сочи с 13 по 17 марта, начался Социальный день. Рано утром 300 финалистов отправились в 22 школы города Сочи, где провели для учащихся старших классов открытые уроки.

Конкурсанты заранее были поделены на пары и имели возможность подготовиться к проведению открытых уроков. Им были предложены на выбор три темы: они могли рассказать ребятам о лидерстве, о самых важных уроках для себя как руководителей, а также о своей личной истории поиска собственного пути в жизни.

«На финальный этап приехало 300 лучших управленцев страны, и первым испытанием для них стали открытые уроки в школах. Старшеклассники — очень требовательная и чуткая аудитория, которая хорошо чувствует неискренность. Поэтому участникам было важно заинтересовать и завладеть вниманием этих слушателей, а работа в паре усложнила эту задачу», — прокомментировал это задание руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

По условиям этого задания, урок для каждого финалиста должен включать в себя как лекционную, так и интерактивную часть — например, групповую дискуссию или практическое задание. Общая продолжительность урока составила 45 минут, в каждом классе было от 20 до 40 школьников, которые после завершения задания прошли анонимное анкетирование и оценили проведенные уроки. Подсчет баллов по заданию будет производиться на основе результатов этого анкетирования.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

В одной из школ конкурсанты творчески подошли к задаче: с помощью разных групповых заданий, проходивших в игровой форме, они решили сформировать из группы одноклассников сплоченную команду. В заключение урока финалисты дали трем командам школьников пачку бумаги и скотч, и задача была выстроить из них самую высокую башню.

«Мы выбрали активный формат урока потому, что лидерство — это то, что проявляется на практике, а не только в теории. Это то, чему надо обучать молодое поколение. И на уроке я увидел, что лидеры в классе — все, ни одного не-лидера среди них не было. Тот драйв, та энергия, с которой они строили башни в рамках задания, дорогого стоят. Каждый был лидером, и те три башни, которые в результате получились, — результат командного лидерства», — рассказал Игнат Петухов, руководитель проекта по подбору персонала управляющей компании ОЭЗ «Алабуга». Они вместе с Владимиром Вакуловым, начальником отдела развития электронного общества Департамента государственного управления Минэкономразвития РФ, провели открытый урок в школе №25 города Сочи. Темой урока они выбрали лидерство.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

По словам Игната, ему и его напарнику очень повезло с классом: «Взрослые тоже выполняют подобные задания, но у них не всегда получается так успешно, как сегодня получилось у нас с ребятами». Владимир Вакулов подтвердил его слова: «Ребята мыслят нестандартно, предлагают интересные решения. Они еще не зашорены, и нам, финалистам конкурса, тоже можно поучиться у них креативу».

«Мы ожидали, что пообщаемся с очень умными и коммуникабельными людьми, и мы это получили. А еще мы получили мотивацию, которая нам нужна перед выпуском, и мы готовы действовать, работать, чтобы создавать свое будущее. Уровень лидеров впечатлил: это умные люди — и, наверное, специалисты в своих сферах. С ними интересно вести диалог, и они могут заинтересовать», — поделился впечатлениями от урока Владимир Бледных, ученик 11 «А» класса школы №25.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в школах Сочи

Финал конкурса продлится до 17 марта: 14 марта в День развития состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30 наставников конкурса, они пообщаются с финалистами и понаблюдают за работой в командах. 16 марта — Управленческий день, в течение которого участники будут проходить оценочные процедуры. Заключительный день начнется с командного спортивного состязания — забега с препятствиями на 5 км, а завершится он торжественной церемонией награждения победителей конкурса.