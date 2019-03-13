Москва, 13 марта, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В экономике Башкирии «по многим ключевым показателям отмечается хороший рост, хорошая позитивная динамика», по росту темпов экономики регион занимает «одно из передовых мест» в стране. При этом «и до вполне благополучного Башкортостана» «дотянулся демографический кризис». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта», посвящённого Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Глава верхней палаты парламента в своём выступлении отметила «очень серьёзную, содержательную подготовку» к Дням Башкирии в Совфеде, напомнив, что в 2019 году регион отмечает 100-летие со дня создания автономии, и «это была первая автономия в составе России».

Говоря об экономическом развитии, Валентина Матвиенко подчеркнула, что в Башкирии «по многим ключевым показателям отмечается хороший рост, хорошая позитивная динамика». По «росту темпов экономики» республика занимает «одно из передовых мест и темпы выше среднероссийских».

"Регион с полным основанием можно назвать отечественным нефтяным клондайком. И очень правильно, что изначально основной акцент при формировании нефтегазового комплекса был сделан на развитии перерабатывающей промышленности с последующим образованием крупного республиканского нефтехимического кластера», — сказала спикер Совета Федерации, отметив, что в настоящее время Башкирия занимает «первое место по объёму первичной переработки нефти, дизельного топлива, почётное второе место по производству автомобильного бензина».

Несмотря на экономическое благополучие, в регионе отмечается спад рождаемости и растёт убыль населения.

«Вместе с тем, хочу отметить, что демографический кризис дотянулся и до вполне благополучного Башкортостана. Три года подряд в Башкортостане наблюдается снижение рождаемости, продолжается естественная убыль населения. Казалось бы, условия благоприятные для жизни, природа замечательная и меры, которые принимает правительство Башкортостана, и тем не менее, такая тенденция. Мы обсуждали этот вопрос с Радий Фаритовичем (врио главы Башкирии Радий Хабиров, прим. ИА REGNUM): есть понимание, что нужны какие-то, значит, иные меры поддержки — дополнительные меры, которые бы поддержали рождаемость детей. Безусловно, и нам нужно над этим думать», — сказала Валентина Матвиенко.

По данным Росстата, в 2018 году в Приволжском федеральном округе родились 311 300 человек, умерли 388 747 человек, убыль населения составила 71 174 человека. Во всех региона округа, кроме Татарии, наблюдалась убыль населения, наибольшая — в Мордовии и Нижегородской области (-5,1 и — 4,9 в расчёте на 1 тыс. населения). В Башкирии в прошлом году появились на свет 47 049 детей, умерли 50 478 жителей, убыль населения составила 3429 (или — 0,8 в расчёте на 1 тыс. населения).

Отметим, что в рамках «Часа субъекта» врио главы Башкирии Радий Хабиров начал своё выступление с того, «почему стоит работать и жить в Башкирии», а председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что в регионе формирована «эффективная правовая база в области социальной защиты населения», «на законодательном уровне созданы условия, способствующие улучшению демографической ситуации».