Нью-Дели, 13 марта, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Лидер индийской партии неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» (БСП) Маявати исключила возможность заключения соглашения о союзе с ключевой оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан», глава БСП выступила с соответствующим заявлением 12 марта на партийном собрании в городе Лакхнау, столице штата Уттар-Прадеш.

Ministry of Parliamentary Affairs Маявати

В своей речи Маявати отметила, что многие партии стремятся вступить в альянс с «Бахуджан самадж парти». По словам лидера БСП, ее партия не собирается заключать подобные соглашения «лишь по соображениям политической выгоды». Маявати исключила возможность вступления в союз с «Индийским национальным конгрессом». Примечательно, что БСП тем не менее не будет выдвигать кандидатов на выборах в округах Аметхи и Рай-Барели. Напомним, что данные округа традиционно считаются «избирательными вотчинами» лидеров ИНК — Рахула и Сони Ганди.

Лидер неприкасаемых также выразила уверенность, что союз партии неприкасаемых и индийских социалистов — «Самаджвади парти» (СП) — является «основной политической силой в штатах Уттар-Прадеш, Уттаракханд и Мадхья-Прадеш». Маявати подчеркнула, что лишь альянс БСП-СП способен не допустить победы правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) на грядущих парламентских выборах.

Напомним, что парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.