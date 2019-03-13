Ростов-на-Дону, 13 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а точнее, концерт коллектива, стал причиной ссоры между владельцем стадиона «Ростов-Арена» и футбольным клубом «Ростов». Компания «Спорт-Ин», подписывая контракт с артистами, не учла, что выступление состоится накануне футбольного матча жёлто-синих, для которых объект является домашней площадкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Компания «Спорт-Ин» (по сути, дочка Минспорта) подписала с артистами контракт на выступление 13 сентября. О том, что на следующий день (согласно проекту календаря) на арене должен пройти матч «Ростова», они подумать, конечно же, забыли. Зато согласовали дату со своим руководством из Минспорта России. Те о футболе тоже, конечно же, забыли. Теперь «Ростову» негде играть. Что будет с полем после концерта «Ленинграда», тоже непонятно», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

ИА REGNUM сообщало, что в ситуацию уже вмешался донской губернатор Василий Голубев. Глава региона в беседе с местными журналистами посетовал, что после выступления на «Ростов-Арене» российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) газон пришлось закрасить краской.

Напомним, покрытие стадиона после концерта Басты сильно пострадало, несмотря на предпринятые организаторами меры.

«На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Не важно, сколько там билетов уже продано», — цитирует главу региона портал donnews.ru.