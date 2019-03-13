Тегеран, 13 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Представитель Духовного лидера Ирана ходжат-уль-ислам Али Кази Асга в ходе беседы с послом Турции в Иране заявил, что Москва, Анкара и Тегеран, работая вместе, способны противостоять любым заговорам врагов, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Политик призвал страны к объединению для борьбы с региональным и международным терроризмом и исламофобией. По словам ходжат-уль-ислама, сегодня ситуация на Ближнем и Среднем Востоке критическая: третьи страны подпитывают нестабильность в регионе, используя свои финансовые возможности. Иран, Турция и Россия должны совместно бороться с этим. В то же время, по мнению Али Кази Асга, мир должен знать те государства, которые являются спонсорами терроризма.

Турецкий посол Дерья Орс отметил, что партнерство Ирана, России и Турции не подвержено влиянию третьих стран. По мнению дипломата, союз трех стран способен решить все региональные проблемы.