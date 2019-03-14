Пекин, 14 марта, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Популярные у российской элиты рассуждения о капитализме, который сохраняет и приумножает деньги, и социализме, который их только растрачивает, не соответствуют современной действительности. Чему мог бы научить опыт Китая тех, кто мог бы отступить от либеральных догм и обратить внимание на реальность развития КНР, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ли Кэцян

Китайский социализм не разбрасывается лозунгами, а планомерно достигает поставленных целей. Еще раз эти цели были заявлены на прошедшей 5 марта второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа КНР. Выступивший на ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подвел итоги развития китайской экономики за предыдущий год. При росте ВВП на 6,6% и общем объеме 90 трлн юаней (или, для сравнения, около 883 трлн рублей), рост цен составил всего лишь 3%. При этом новых рабочих мест появилось 13,61 млн, а количество бедного населения в деревнях сократилось на 13,86 млн человек.

Такие показатели достигнуты за счет того, что средства, которые зарабатывает китайская экономика, власть КНР использует для обеспечения нужд населения. Традиционный подход, при котором здоровое, образованное, обеспеченное жильем население составляет основу любых побед государства и бизнеса, в случае Китая подтверждается полностью. Без оторванных от реальной жизни «экономических заклинаний», вроде пресловутого таргетирования инфляции или хорошей оценки от МВФ. Почему именно социалистическая идеология сыграла не последнюю роль в невероятных успехах, которые демонстрирует современный Китай?

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