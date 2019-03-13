Нью-Дели, 13 марта, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди уважительно обратился к лидеру террористов в штате Джамму и Кашмир «Азхар джи». («джи» — уважительная форма обращения к человеку на хинди).

Sidheeq Рахул Ганди

Данная фраза вызвала активную критику среди сторонников и членов правящей партии Индии. Некоторые сторонники партии активно использовали фразу «Рахул любит террористов».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители оппозиции в ответ обвинили членов правящей партии в искажении слов Рахула Ганди, заявив, что данная фраза была использована с сарказмом.

Напомним, что Масуд Азхар является лидером террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая совершила нападение на колонну представителей службы безопасности Индии. В результате этого теракта погибло 40 человек.