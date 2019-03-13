Катманду, 13 марта, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Один из лидеров партии Непальский конгресс Рамчандра Паудель заявил журналистам в Покхаре, что правительство страны и лидеры правящей партии целенаправленно проводят политику институционализации коррупции в стране.

Плакат «Электрофикация и контрреволюция». 1921

По его мнению, доказательством этому может служить то, что многие члены правящей партии были неоднократно вовлечены в крупные коррупционные скандалы в стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил премьер-министра страны в оказании давления на комиссию Непала по расследованию злоупотребления властью.

Он также отметил, что у оппозиционных сил нет иного выбора, как объединятся, чтобы противостоять подобной политике правительства.