Волгоград, 13 марта, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева 13 марта исключили из партии «Единая Россия».

Vologoduma.ru Гасан Набиев

«Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии Набиев исключен из «Единой России», за это проголосовали единогласно», — цитирует ТАСС представителя волгоградского регионального отделения партии.

Также сообщается, что сам Набиев отсутствовал на заседании, хотя был на него приглашен.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе заседания Волгоградской областной думы, на котором был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, депутат от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс.

В волгоградском отделении партии «Единая Россия» извинились за слова парламентария, при этом заявив, что «это сугубо личное мнение Гасана Набиева», которое не соотносится с позицией, занимаемой фракцией по этому вопросу. Сам депутат пояснил, что в качестве примера в полемике по вопросу пенсионных выплат он приводил работников конкретного предприятия, на котором ранее работал, «что, конечно же, некорректно в данном случае». Россиян извинения народного избранника не убедили, в сети появилась петиция с требованием отставки парламентария.

12 марта члены комиссии по этике «Единой России» единогласно проголосовали за исключение Гасана Набиева из рядов партии. Депутату было рекомендовано самому написать заявление.

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