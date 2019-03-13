Волгоградского депутата исключили из «Единой России» за слова об «алкашах»
Волгоград, 13 марта, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева 13 марта исключили из партии «Единая Россия».
«Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии Набиев исключен из «Единой России», за это проголосовали единогласно», — цитирует ТАСС представителя волгоградского регионального отделения партии.
Также сообщается, что сам Набиев отсутствовал на заседании, хотя был на него приглашен.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе заседания Волгоградской областной думы, на котором был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, депутат от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс.
В волгоградском отделении партии «Единая Россия» извинились за слова парламентария, при этом заявив, что «это сугубо личное мнение Гасана Набиева», которое не соотносится с позицией, занимаемой фракцией по этому вопросу. Сам депутат пояснил, что в качестве примера в полемике по вопросу пенсионных выплат он приводил работников конкретного предприятия, на котором ранее работал, «что, конечно же, некорректно в данном случае». Россиян извинения народного избранника не убедили, в сети появилась петиция с требованием отставки парламентария.
12 марта члены комиссии по этике «Единой России» единогласно проголосовали за исключение Гасана Набиева из рядов партии. Депутату было рекомендовано самому написать заявление.
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