Екатеринбург, 13 марта, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Оплата труда в современной России не является справедливой, а гигантские состояния накопили те, кто распродавал национальные богатства. Об этом заявил политолог Александр Керимов корреспонденту ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Эксперт прокомментировал заявление чувашского чиновника Юрия Васильева, который объяснил низкие зарплаты бюджетников тем, что они «мало работают».

«Подобного рода высказывания в последнее время стали нормой. Недавно в таком же духе высказался волгоградский депутат — якобы только алкоголики и маргиналы получают маленькую пенсию, и наоборот. Такое ощущение, что чиновники давно живут в другом измерении и потеряли связь с действительностью. Можно оценить высказывание чиновника из Чувашии как безответственное и безнравственное», — заявил Керимов.

Дела обстоят ровным образом наоборот, считает политолог:

«Многое зависит от того, как работодатель оценивает умения работника, его таланты. Можем ли сказать, что сегодняшние зарплаты адекватны нашим трудам, нашим умениям? Ведь это не так, это неправда! То, что сегодня государство ценит труд так низко, — это позор.

А кто у нас хорошо работает и зарабатывает? Те, которые попали в список Forbes? На чём они сделали свои состояния? На распродаже национальных богатств! Это ли должно вызывать уважение?» — заявил эксперт.

Напомним, 9 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что «порядочные» и «трудолюбивые» бюджетники получают достойную зарплату. Те же, кто «мало получает», на самом деле и работают мало, заключил чиновник.