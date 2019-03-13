Москва, 13 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Совфед отклонил закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Хостел

«Мы не оспариваем необходимость принятия закона. Мы же не рейдеры. Мы выступаем против незамедлительного введения в силу закона, это малый бизнес», — заявила Матвиенко.

Принято решение о доработке закона в рамках согласительной комиссии. Предлагается дополнительно обсудить дату его вступления в силу — не в течение 10 дней с момента опубликования, а с 1 января 2020 года.

Вместе с тем работа над проектом закона идет около четырех лет, напомнила одна из авторов инициативы глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Она подчеркнула, что еще четыре года назад при поддержке президента РФ малому бизнесу был послан сигнал о корректировке действующих норм в сфере гостиничного бизнеса.