Путин лично оплатил икону для храма ВС РФ, подтвердил Песков
Москва, 13 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин действительно пожертвовал средства на изготовление центральной иконы для главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин перевел на изготовление иконы свои личные средства, внеся таким образом вклад в создание храма, пояснил Песков. Какая именно сумма потребовалась, представитель Кремля не уточнил.
Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов рассказал в интервью газете «Красная звезда» об иконе Спаса Нерукотворного, которая создается на средства президента. Он пояснил, что уникальная икона станет частью сложного складня с киотом, её напишут по всем канонам и традициям русской иконописи.
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