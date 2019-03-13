Москва, 13 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин действительно пожертвовал средства на изготовление центральной иконы для главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин перевел на изготовление иконы свои личные средства, внеся таким образом вклад в создание храма, пояснил Песков. Какая именно сумма потребовалась, представитель Кремля не уточнил.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов рассказал в интервью газете «Красная звезда» об иконе Спаса Нерукотворного, которая создается на средства президента. Он пояснил, что уникальная икона станет частью сложного складня с киотом, её напишут по всем канонам и традициям русской иконописи.

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