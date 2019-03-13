Сеул, 13 марта, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Южной Корее установили 25-метровую скульптуру Chupa Chups. Об этом, как передает Yonhap News, сообщили 13 марта представители крупнейшего производителя продуктов быстрого питания Nongshim Co.

Искусственном острове Sebit, расположенном в районе Сечо-гу, город Сеул

По их словам, установили большую скульптуру Chupa Chups на искусственном острове Sebit, расположенном в районе Сечо-гу в городе Сеул в преддверие «Белого дня».

25-метровая скульптура светится ночью и создает романтичную обстановку совместно с другим освежением на острове, добавили источники.

«Белый день» — японский, корейский и тайваньский негосударственный праздник, отмечается ежегодно 14 марта, спустя месяц после Дня святого Валентина. В «Белый день» мужчины дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День святого Валентина.