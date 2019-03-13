На острове в Южной Корее установили 25-метровую скульптуру
Сеул, 13 марта, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Южной Корее установили 25-метровую скульптуру Chupa Chups. Об этом, как передает Yonhap News, сообщили 13 марта представители крупнейшего производителя продуктов быстрого питания Nongshim Co.
По их словам, установили большую скульптуру Chupa Chups на искусственном острове Sebit, расположенном в районе Сечо-гу в городе Сеул в преддверие «Белого дня».
25-метровая скульптура светится ночью и создает романтичную обстановку совместно с другим освежением на острове, добавили источники.
«Белый день» — японский, корейский и тайваньский негосударственный праздник, отмечается ежегодно 14 марта, спустя месяц после Дня святого Валентина. В «Белый день» мужчины дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День святого Валентина.