Москва, 13 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. По данным Всероссийской переписи населения (2010 год), в России насчитывается 153 тыс. сельских населенных пунктов, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Федоров. Изба

«Из общего числа сёл почти в 20 тыс. (это около 13%) сельских поселениях отсутствует постоянное население», — отметил Гордеев.

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