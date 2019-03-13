Соледар, ДНР, 13 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. С 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили у линии соприкосновения в Донбассе 579 единиц техники ВСУ, сообщили 13 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

В числе обнаруженной техники 238 танков, 34 системы залпового огня «Град», 16 систем залпового огня «Ураган», четыре системы залпового огня «Смерч», восемь систем залпового огня, тип которых наблюдатели не смогли определить, 212 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 203 мм, 48 зенитно-ракетных комплексов, десять минометов, а также девять противотанковых ракетных комплексов.

«Количество обнаруженной техники и продолжающееся накопление сил и средств вооруженных формирований Украины вдоль линии разграничения свидетельствует о том, что украинская сторона сознательно демонстрирует пренебрежительное отношение к обновлённым обязательствам сторон и усилиям СММ ОБСЕ, направленным на установление устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе», — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины заявили, что украинские формирования, воюющие в Донбассе, на 99% обеспечены оружием и военной техникой. В среднем уровень обеспечения ВСУ составляет 85%.

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Отметим, с 8 марта в Донбассе было введено «весеннее перемирие» уже неоднократно нарушенное украинскими силовиками.