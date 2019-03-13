Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания выступили за весеннюю корректировку городского бюджета на 2019 год для закупки снегоуборочной техники и оплаты работы дворников. С таким предложением обратился «яблочник» Борис Вишневский, выступив с трибуны Мариинского дворца на пленарном заседании 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

«Закон о бюджетном процессе нуждается в том, чтобы в обязательном порядке два раза в год проводилась корректировка нашего бюджета. Напоминаю, что недели три назад я получил ответ от врио губернатора Александра Беглова на вопрос относительно уборки снега. Оказалось, что не хватает 1200 единиц техники, 2,5 тысячи работников, а в рамках весенней корректировки этот вопрос «будет решен», — рассказал Вишневский.

Однако спустя еще неделю устами председателя комитета финансов депутатам сообщили, что весенней корректировки все же не будет, запланирована только осенняя. Это значит, что провести закупку снегоуборочной техники не удастся до следующей зимы.

«Если мы проведем корректировку в октябре, то зима опять застанет нас врасплох. Осенняя корректировка бюджета — это вообще просто, чтобы бухгалтерию свести, концы с концами», — заявил Вишневский.

Он сообщил, что на заседании Совета фракций Заксобрания Петербурга в минувший понедельник, 11 марта, идею весенней корректировки поддержали представители всех партий, включая спикера парламента Вячеслава Макарова. Вишневский предложил общими усилиями добиться этого от Смольного.

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Депутат от «Партии роста» Максим Резник обратился с трибуны к представителю губернатора в ЗакСе Юрию Шестерикову, который тоже выступает, насколько известно депутату, за весеннюю корректировку бюджета.

«Я абсолютно убежден, что, если правительство не предложит весенней корректировки, это будет прямой обман граждан. И с точки зрения бесконечных рассказов про нехватку денег, саботаж, злых «албиных» в большом количестве… Все это будет пустым, галимым, извините за жаргон, пиаром, не имеющим отношения к жизни граждан, которые продолжают скользить, падать и разбиваться. Я считаю, что в интересах города нужно сделать так, чтобы эти деньги работали более эффективно. Менее эффективную работу денег, чем нынешней зимой, показать невозможно», — заключил Резник.

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По данным на 11 марта, в сезон 2018/2019 года в Санкт-Петербурге выпало 210 см снега. Это рекордный показатель за последние восемь лет. В Смольном сообщили, что продолжающиеся снегопады и минусовая температура воздуха не дают возможности коммунальным службам Петербурга приступить к очистке города от зимних загрязнений.