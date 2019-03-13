Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга начал внутреннюю проверку Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1». Это учреждение, по версии следствия, было вовлечено в преступную схему по мошенническому отчуждению квартир у пожилых петербуржцев.

Dvv1.ru «Дом ветеранов войны и труда №1»

Как сообщили ранее в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, злоумышленники под прикрытием ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» убеждали пенсионеров переписать жилые помещения на участников преступной схемы, обманывая их, что жилье якобы «переходит государству». Затем людей помещали в «Дом ветеранов войны и труда № 1» в Павловске. Установлено уже шесть подобных случаев, но их точное число пока неизвестно. Расследование продолжается.

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Как сообщили 13 марта в комитете по социальной политике, это ведомство никак не взаимодействует с ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» и другими подобными организациями.

«Ранее комитет неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить ряд организаций, открыто рекламирующих свои услуги по оказанию помощи пожилым людям по устройству в социальное учреждение», — подчеркнули в социальном ведомстве Смольного.

Там рассказали о многоступенчатой процедуре помещения граждан в «Дом ветеранов» и другие подобные учреждения, при которой все решения принимаются комиссиями с согласия гражданина.

«Передача недвижимого имущества, принадлежащего гражданину на праве собственности, городу или организации социального обслуживания для получения социальных услуг не предусмотрена. Собственник жилого помещения при поступлении в стационарную организацию социального обслуживания осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением по своему усмотрению», — говорится в заявлении комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Как сообщили в правоохранительных органах, по версии следствия, преступную схему в отношении пожилых людей организовали 42-летний петербуржец, его 40-летняя сожительница — учредитель и генеральный директор ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров», а также 52-летний работник этой фирмы. По данным СКР, у них было еще не менее 10 сообщников.

«Организация активно рекламировала услуги по социальной поддержке пенсионеров. При этом наименование фирмы создавало у клиентов впечатление, что они обращаются в учреждение социальной защиты населения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.