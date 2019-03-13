Москва, 13 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Санкционные решения, которые Соединённые Штаты приняли в отношении российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» за сотрудничество с Венесуэлой, являются нелегитимными. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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«Называя венесуэльского лидера Николаса Мадуро «незаконным» руководителем, в США забывают не только о том, что это всенародно избранный президент суверенного государства, но и о нелегитимности санкционных решений, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ уверены, что подобными действиями США нанесли «очередной удар по собственной валюте, доверию к ней в мире и её статусу инструмента международных расчётов».

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«Вашингтон сам всё больше убеждает мировое сообщество в ненадёжности доллара, толкает к отказу от его использования», — считают в министерстве.

В МИД РФ призвали США «одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Вашингтон ввёл санкции в отношении совместного российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с ситуацией в Венесуэле. В министерства финансов США пояснили, что ограничения введены в отношении иностранных финансовых учреждений, которые «поддерживают режим Николаса Мадуро и способствуют экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле».

В банке заявили, что, несмотря на санкции, «Еврофинанс Моснарбанк» продолжает работу в штатном режиме «и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме».

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