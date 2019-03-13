Маунтин-Вью, США, 13 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Компания Google официально объявила о том, что закрыла свой мессенджер Allo, 12 марта 2019 года стал последним днём его работы. Соответствующую публикацию компания разместила на официальной странице сервиса.

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Издание The Verge отмечает, что, к сожалению, преемник Allo еще не готов, а приложение обмена сообщениями в Android не обладает рядом необходимых функций, без которых сегодня не обходится ни один популярный мессенджер.

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Напомним, Google выпустила мобильное приложение для обмена мгновенными сообщениями Allo в сентябре 2016 года. О своем намерении закрыть проект компания сообщила в декабре 2019 года.