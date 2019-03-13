Москва, 13 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Статистику о том, что лидерами по численности населения в России являются Москва и Московская область, руководители других регионов должны воспринимать как прямой укор себе, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, он пояснил:

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«Итак, Москва вместе с Московской областью вмещают в себя более 10 процентов всего населения страны. Модель, которая давно привычна для аграрных регионов России, ну и для некоторых не самых высокоразвитых стран, вроде Мексики. При этом пропорция усиливается: если каждый год в Москву и область будут прибывать по 120 тысяч человек, то меньше чем через десять лет в московском околотке будет жить 20 процентов россиян. А в исторической перспективе в Москву и область переедут все. Ничего хорошего в этом я не вижу.

Власти столицы могут в общем гордиться, что справляются с таким потоком. Если бы не справлялись — ехали бы не так активно. Власти прочих регионов эту статистику должны воспринимать как прямой укор себе (при всех смягчающих обстоятельствах, выискивать которые чиновники у нас большие мастера). Ну, а жители страны, естественно, выбирают, где лучше и перспективнее. И никаких рейтингов не надо, чтобы понять, где самое лучшее и перспективное место. В столице. Как и всегда».

Напомним, ранее RT на основе данных Росстата составил рейтинг российских субъектов с наибольшим числом жителей по итогам 2018 года. Абсолютным лидером стала Москва (на начало 2019 года там проживали 12,6 млн человек). На второе место вышла Московская область (7,5 млн). Также в пятёрку самых населённых регионов России вошли: Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (5,3 млн) и Свердловская область (4,3 млн).

Топ территорий с наименьшей численностью населения возглавила Республика Алтай (218 тыс.). Далее следуют: Еврейская АО (159 тыс.), Магаданская область (141 тыс.) Чукотский АО (49 тыс.). Всего на начало текущего года в России проживают 146,7 млн человек.

Также ранее был обнародован рейтинг Numbeo о самых комфортных для проживания регионах. В этом исследовании самым комфортным по качеству жизни российским городом признан Нижний Новгород (109-е место в рейтинге из 226 возможных). Также в перечень попали Санкт-Петербург и Москва (182-е и 191-е место соответственно), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е место рейтинга).