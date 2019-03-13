Тункинский район, Бурятия, 13 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Бурятии разгорается конфликт из-за переполненного мусорного полигона возле села Галбай Тункинского района. Местные жители бьют тревогу из-за того, что свалка начинает угрожать экосистеме национального парка «Тункинский», и обвиняют власти района и нацпарка в бездействии. В районной администрации в ответ кивают на регионального оператора по вывозу отходов, которым в прошлом году стала иркутская фирма «ЭкоАльянс».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

"Мы ждем, когда к нам зайдет «ЭкоАльянс», чтобы начать с ним работать. У нас сейчас нет полномочий по сбору и транспортировке отходов, теперь этим будет заниматься региональный оператор», — передает слова главы района Ивана Альхеева газета «Номер один».

По словам главы районного центра, села Кырен Людмилы Абдрахмановой, мусорный полигон в Галбае — единственный в районе, и туда свозятся отходы со всей Тунки. Но вывоз мусора с полигона не производится, поскольку в ожидании прихода «ЭкоАльянса» в крупных поселениях района были ликвидированы муниципальные службы вывоза мусора. Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператор так и не начал работ в республике из-за отсутствия тарифов. Как ожидается, вопрос с тарифами будет рассматриваться 14 марта, а к вывозу мусора оператор приступит в апреле.

Читайте также: В Бурятии до сих пор не определились с «мусорными» тарифами

Добавим, что, согласно данным ресурса «Карта свалок», в районе зафиксировано еще как минимум пять несанкционированных свалок. Проблема в том, что закон запрещает организацию переработки мусора и создание новых мусорных полигонов на территории нацпарка. А поскольку единственная действующая свалка до предела переполнена, возникновение стихийных свалок в лесах и горах становится лишь вопросом времени.