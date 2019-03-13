Москва, 13 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Москве состоятся первые публичные слушания по кварталам реновации, они пройдут в конце марта — начале апреля, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома. Строительство

В настоящее время завершается разработка градостроительной документации по ряду кварталов в столице.

Затем проекты кварталов по реновации будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовности. И в сжатые сроки согласоваться с участниками программы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации построено 37 домов, в проектировании находятся еще более 220. На 50 площадках идут строительные работы.

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