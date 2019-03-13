Хабаровск, 13 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Панические настроения сегодня царят в бизнес-сообществе Дальнего Востока. Особенно встревожены предприниматели Хабаровского края. Поводом для паники стал так называемый чёрный список некогда строительного гиганта, а ныне банкрота «Дальспецстроя». В конце февраля внешний управляющий ФГУП ГВСУ №6 («Дальспецстрой») подал иск в Арбитражный суд Хабаровского края. В своём заявлении он оспаривает платежи по 452 компаниям, которые уже выполнили свою работу и получили за неё деньги. Речь о гигантской сумме 36,1 млрд рублей. Деньги арбитражный управляющий требует вернуть и, что самое главное, имеет на то и основания, и шансы на успех. После Москвы бизнес Хабаровского края — первый по объему выставленных исков, 6,8 млрд рублей. В Хабаровске всерьёз заговорили о крахе экономики не только региона, но и всего ДФО в случае, если внешний управляющий гиганта-банкрота одержит в суде победу. Эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич, напротив, убеждён, что никакого краха для экономики не наступит в любом случае. Бизнес-сообщество грозит бегством из региона. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР «Рога и копыта»

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С предположением о том, что чёрный список банкротного «Дальспецстроя» может разорить экономику ДФО, вышла хабаровская краевая газета «Тихоокеанская звезда». По данным издания, хабаровские предприниматели уже сегодня заявляют о том, что, если они вернут деньги, которые требует банкрот, их бизнес будет разорён.

Формальный юридический повод у внешнего управляющего обозначен датой 11 июня 2015 года. Именно в этот день хабаровская компания «Торговый дом «Центр кровли» подала заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о признании банкротом на тот момент строительного гиганта — ФГУП «Дальспецстрой» при «Спецстрое России».

Именно дата 11 июня 2015 года стала точкой отсчёта для внешнего управляющего: он требует с этого момента признать все платежи предприятия-банкрота недействительными, а уплаченные деньги вернуть и заново переделить между кредиторами в порядке очереди.

Если Арбитражный суд примет решение в пользу внешнего управляющего, то все компании обязаны будут вернуть деньги, полученные за выполненные ими работы. А потом они опять должны будут встать в очередь за этими же деньгами. Но, как известно, очередность выплаты долгов банкротом определена законом: зарплата, налоги, кредиты, а только потом хозяйствующие субъекты.

Таким образом, рассчитывать на то, что деньги за честно выполненные работы к ним вернутся, компаниям особо не стоит.

А сделали по контрактам с «Дальспецстроем» российские компании немало — общая сумма, как уже говорилось, 36,1 млрд рублей. Из них 14,8 млрд приходится на бизнес ДФО. В том числе 6,8 млрд приходится на компании из Хабаровского края.

По мнению дальневосточных предпринимателей, если они вернут такие суммы, то за их счет, по сути, будут решены проблемы банкротства «Дальспецстроя».

Помимо этого, бизнес считает, что в таком случае он заплатит за строительство того же космодрома «Восточный», других крупных объектов «Дальспецстроя» из своего кармана, а сам окажется в состоянии банкрота. Причём речь о крупнейших компаниях в самых разных отраслях экономики и Хабаровского края, и других регионов ДФО. В одном только Хабаровском крае таких компаний 146.

Бизнес-сообщество также обеспокоено тем, что ситуация может негативно сказаться на кредитной истории компаний:

«Не исключено, что, увидев своего клиента в списке исков на возврат, любой банк прекратит с компанией активно работать — то есть кредитовать и обеспечивать банковской гарантией. Просто потому, что банк, так же, как и предприниматель, прекрасно понимает: вернуть деньги в таком объеме — значит обанкротиться», — говорят предприниматели.

В 2019 году многие компании из черного списка «Дальспецстроя» уже выиграли очередные конкурсы на поставки госуслуг и продукции для госзаказа. Но они, скорее всего, не будут реализованы без поддержки банковских гарантий. Следующими пострадавшими окажутся субподрядчики, которые уже зафрахтованы на эти контракты.

«Мы получим компании, которые демотивированы вообще что-то делать на Дальнем Востоке. Мои коллеги в один голос говорят: «чемодан, вокзал, Ростов». Никто не готов играть с государством в такие азартные игры», — сказал заместитель председателя «Союза работодателей Хабаровского края» Сергей Степанов.

Дальнему Востоку пророчат крах экономики, закрытие рабочих мест и прочие горести.

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Между тем эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич считает, что никакого краха для экономики Дальнего Востока не наступит:

«14,8 млрд рублей, та сумма, на которую предъявляются пока только претензии к дальневосточному бизнесу, никак не может разрушить экономику ДФО. Давайте по порядку. Первое и самое главное, что я хочу подчеркнуть: очень хорошо, что спор пытаются решить через Арбитражный суд. Мы ведь прекрасно понимаем, что живём не в самой идеальной с правовой точки зрения стране. Мы, например, до сих пор помним, спецназ, десантировавшийся на плавбазу «Всеволод Сибирцев», да? Или другие конфликты с бизнесом, которые пытались решать и часто решали с участием силовиков? Помним. А когда спор решается в Арбитражном суде, у сторон равные шансы. И это очень хорошо. Второе, что я хотел бы подчеркнуть: дело это будет длиться годами. По каждому отдельному платежу суд будет разбираться отдельно, а их там сотни. Каждое решение будет оспариваться и так далее. За это время те компании, о которых идет речь, смогут и меры необходимые принять, и защитить свой бизнес. История эта очень и очень долгая, с весьма неясным финалом. Повторю — никакого краха экономики данная ситуация не сулит от слова «совсем». Хотя, не стану отрицать, она малоприятна для бизнеса. Но даже если предположить, что суд полностью встанет на сторону «Дальспецстроя», экономика не только не рухнет, она этого даже не почувствует», — считает эксперт.

Однако собственникам дальневосточных компаний и тысячам их работников от этого, конечно, не легче — тревожные ожидания и социальная напряженность в регионах ДФО будут сохраняться, наверное, до окончания судебного разбирательства, которое еще неизвестно, чем закончится.

«То, что, согласно действующему законодательству, арбитражный управляющий вправе оспорить все сделки, заключенные в течение определенного периода, это серьезная проблема федерального уровня. Вместо того чтобы оздоравливать одно предприятие, фактически банкротят другие, вступившие в деловые отношения с банкротом. В случае с «Дальспецстроем» это превратилось в масштабную для всего региона проблему, учитывая количество предприятий, попавших в исковое заявление. Причем они не сорвали контракты, не нарушили сроки, они просто вошли в деловые отношения с проблемным предприятием. Особенно сложное положение у предприятий, которые выполнили работу, но получили за неё не деньги, а товары, по бартеру, например, стройматериалы», — высказал своё мнение уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, банкротство строительного гиганта ФГУП «Дальспецстрой» при «Спецстрое России» стало самым громким за всю историю банкротств на Дальнем Востоке. Без жилья остались сотни дольщиков, вскрыты огромные хищения на строительстве космодрома «Восточный», возбуждены уголовные дела. За решётку отправился, в частности, экс-спикер Закдумы Хабаровского края Виктор Чудов, осуждены экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и другие высокопоставленные чиновники, руководители.