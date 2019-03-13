Сеул, 13 марта, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В Южной Корее планируют увеличить размер дорожных знаков, сообщает YTN со ссылкой на заявление министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Завтра, 14 марта, в Сеуле пройдет публичное слушание, на котором будет поднят вопрос на тему улучшения дорожных знаков. Планируется увеличить размер названий объектов на дорожном знаке с 22 до 24 см.

В частности, это мера должна улучшить ситуацию на дорогах для пожилых людей и водителей с плохим зрением.

Как сообщили представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта, в последнее время количество пожилых водителей увеличилось, поэтому планируется принять соответствующие меры.

По их словам, в Южной Корее также планируют утвердить стандарты для сносок на английском языке, которые также будут присутствовать на дорожных знаках.