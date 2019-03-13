Бугульма, Татарстан, 13 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Разочаровавшись в местной администрации, жители Бугульмы, уставшие от снежного коллапса, обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главе Татарии Рустаму Минниханову с открытым письмом, в котором просят помочь решить проблему, отмечая, что «люди тонут в снежной каше», хотя терпеливо ждали очистки города всю зиму, но терпение кончилось. Менее чем за сутки под обращением подписались свыше 1,5 тыс. человек, сбор подписей продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горы снега повсюду

Авторы обращения сообщили в письме президенту РФ и главе Татарии, что не в первый раз «происходит такое халатное отношение по поводу очистки дорог и тротуаров от снега».

"Жители города не могут даже добраться до детских садов, школ и своей работы! Дело всё в том, что снег, который за всю зиму навалил, не вывозили. Чистили только центральные улицы, и то через раз. На многие улицы вообще техника не приезжала, а если и приезжала, то просила деньги, чтобы очистить», — пишет автор и уточняет, что снегопады не прекратились, а с наступлением плюсовых температур снег просто превратился в снежную кашу, в которой тонут люди.

С просьбами к администрации города, мэру Линару Закирову, по словам самих горожан, они обращались неоднократно, но воз и ныне там.

Горожан интересует, где та техника, закупку которой анонсировали ещё осенью.

«А еще было обещано, что вывоз снега с территорий населенных пунктов будет осуществляться на специально определенные площадки на территории Березовского сельского поселения и на площадку по улице Гончарова. Если бы этот вывоз состоялся, то наш город не погрузился бы в снежный коллапс и, как последствие всего этого, в снежную кашу, — сообщает автор. — Жители города Бугульма очень терпеливо отнеслись к этой проблеме и терпели, и молчали очень долго. Можно сказать, что терпели всю зиму, но сейчас терпение закончилось!!! Сейчас передвигаться в такой обстановке по городу просто ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

В соцсетях жители Бугульмы рассказывают о проблеме, называя особо проблемные улицы:

«Су-2 в снегу утопает, а нашу улочку за 9-й школой всего один раз трактор пробежал — улица Красноармейская за 9-й школой», «Мои родные живут в Бугульме, и им некомфортно там жить из-за условий, созданных бездействием администрации», «Надоело бездействие со стороны администрации», «Ходить по городу вообще невозможно, дети приходят в мокрой и полной снега обуви!!!», «Проулки вообще не чистят. Во дворы не заехать. Центральные дороги становятся всё уже… бездействие администрации «лечится» путём её расформирования!», «Ужасно. Не только на машине, пешком к дому не подойти. Улицы на Кирзаводе в частном секторе не чистят вообще. Все службы отфутболивают друг к другу. Интересно, там, где живёт руководство города, тоже такая ситуация?», «Этот бардак, который творится в нашем родном городе, уже становится невыносимым!!! До работы с Кирзавода по ул. Павлика Морозова сегодня мы просто не могли выехать, пешком идти невозможно — утонешь в жиже мокрого снега!!! Куда смотрят наши власти!!!», «Не могу даже такси вызвать! 50 мин. ожидания! Ехать меньше! А всё потому, что нельзя ехать», «К детсадам, школам, больницам не подъехать. Везде каша… дворы погрязли в снегу».

Напомним, в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарии Бугульминский район по итогам 2018 года занял 18-е место из 45, удержав прежние позиции относительно итогов 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области зимой этого года также из-за плохой работы городских служб возник скандал. У нескольких зданий обвалились крыши, а жители Саратова в феврале 2019 года вышли на митинг, требуя у властей разрешения ситуации с уборкой снега, держа в руках плакаты «Саратов против Радаева. Я добираюсь до работы по ТРИ часа, а Вы?».

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