Луганск, 13 марта, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ шесть раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили 13 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5 и Фрунзе.

В направлении Желобка украинские силовики выпустили 17 мин калибра 82 мм, а также десять гранат из СПГ.

В районе Золотого-5 ВСУ дважды использовали гранатомёт РПГ, а в направлении Фрунзе выпустили 67 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате действий украинских силовиков погибли двое военнослужащих, один получил ранение. Потерь среди гражданского населения, а также разрушений нет.

Напомним, сутками ранее посёлок Сокольники был обстрелян из миномётов и вооружения БМП.

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Ранее группа украинских боевиков была остановлена на подступах к населённому пункту Желобок. В ходе боя были уничтожены три диверсанта.

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Напомним, с 8 марта должно было начаться так называемое «весеннее перемирие», однако его постигла та же участь, что и «новогоднее», «школьное» и другие перемирия, нарушенные боевиками ВСУ.