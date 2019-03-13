Москва, 13 марта, 2019, 06:57 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко кардинально поменял своё отношение к проекту по строительству завода по розливу байкальской бутилированной воды в посёлке Култук. Судя по его словам с пресс-конференции в Москве, которые цитирует ИА «Интерфакс», глава региона полагает, что строительство это бесперспективное.

Цитата из группы «Спаси Байкал» В прибайкальском посёлке Култук строят завод по производству бутилированной воды для Китая

«Думаю, этот процесс непреодолим. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу», — подчеркнул губернатор.

Любопытно, что ещё два года назад Сергей Левченко сам же и рекомендовал включить строительство этого завода в перечень региональных инвестиционных проектов. Из официальной публикации на этот счёт следует, что для проекта по созданию в Култуке современного предприятия по производству бутилированной, экологически чистой воды, забираемой из глубины озера Байкал, ООО «АкваСиб» планирует получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития.

«Проект ориентирован на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в КНР, в соответствии с договором о поставке с Дацинской водной компанией с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», которая выступает в качестве соучредителя ООО «АкваСиб» и инвестора проекта. Общий объем инвестиций составляет 1, 4 млрд рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта будет создано 148 рабочих мест», — сообщало иркутское правительство.

Однако если зайти на сайт минэкономразвития региона, то можно убедиться, что раздел с каталогом региональных инвестпроектов сейчас пуст. Да и заинтересовался темой губернатор только после того, как Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура заявила, что завод по розливу воды в посёлке Култук на Байкале строится с нарушениями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конфликт, связанный со строительством завода в прибайкальском посёлке Култук, обострился в начале 2019 года. Вот уже несколько недель в угоду китайским потребителям там бешеными темпами (без праздников и выходных) возводят предприятие по розливу бутилированной воды Байкала.

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Тем временем петиция противников этого строительства собрала уже более 700 тысяч голосов, и 24 марта они намерены провести всероссийскую акцию в защиту Байкала. Самое большое негодование общественников и учёных связано с тем, что траншеи для укладки труб проложены по уникальным природным местам — Таловским болотам. Также местные жители возмущены тем обстоятельством, что китайской компании разрешили проложить трубопровод, а у них в посёлке даже водопровода нет, и люди вынуждены бегать на Байкал с вёдрами.