Казань, 13 марта, 2019, 05:18 — ИА Регнум. В Татарии на начало марта 2019 года в список на получение бесплатных участков включены 50,28 тыс. многодетных семей, но в республике нарастает проблема с недостатком свободных и пригодных для выделения участков. В бюджетах также ощущается нехватка средств на подготовку проектов планировки, межевание земель, а из-за отсутствия инфраструктуры всё чаще в регионе получатели отказываются от предлагаемых участков. Наиболее остро дефицит земли ощущается в Казани — на начало марта он составил 5,84 тыс. участков. Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарии обнародовал доклад о реальном положении дел в этой сфере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На начало марта 2019 года в Татарии право на бесплатные участки имеют 55 688 многодетных семей, в списки на получение включены 50 280 из них. При этом на кадастровый учёт было поставлено 36 995 наделов, а в собственность землю получили 32 766 семей.

В Казани в список включены 12 100 семей, а в Набережных Челнах — 6 706, предоставлено участков в собственность — 5 057 и 2 606 соответственно.

«На сегодняшний день наиболее явно обозначился ряд проблем: недостаток свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для предоставления многодетным семьям; наличие на выявляемых массивах ограничений: охранные и санитарно-защитные зоны, частные земли, длительная процедура перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов; нехватка финансирования работ по подготовке проектов планировки и межевания данных земельных участков; отказ многодетных семей от предоставляемых земельных участков (по причине непривлекательного месторасположения, отсутствия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в том числе отказ городских жителей от земельных участков, предоставляемых вне городов, в близлежащих населенных пунктах); отсутствие обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. На сегодняшний день земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, в большинстве своем не обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой», — отмечается в докладе.

Особо остро нехватка свободных земель ощущается в 16 муниципалитетах, где обеспеченность составила менее 90%, а также в Казани и Набережных Челнах. Дефицит земли в двух последних городах составляет 9924 участка, из которых 5840 в Казани и 4084 — в Автограде. Также, например, в Нижнекамском районе обеспеченность наделами составила 57,12% при дефиците 1342 участка, в Бавлинском районе — 51,61% (дефицит — 300 участков), Альметьевском — 62,78% при дефиците 1250 участков.

Для казанских семей сформированы участки в поселке Сокуры Лаишевского района, но из 1538 участков выбрано уже 1510. Также 53 га земли определено для данной категории граждан в поселке Каймары Высокогорского района, но и тут из 402 размежёванных наделов уже выбран 381. Для частичного решения вопроса регион получил федеральный надел общей площадью 639 га, из которых 521,5 га в пригороде Казани и Высокогорском районе, 117,8 га в посёлке Константиновка, но в последнем участки выделяются семьям с пятью и более детьми. На федеральных землях планируется сформировать 2,5 тыс. участков, но полностью проблему дефицита это не снимет.

Напомним, проблема отсутствия инфраструктуры, в том числе инженерной и транспортной, также озвученная комитетом в докладе, является давней и известной властям региона. В 2017 году данный вопрос поднимался на одной из сессий Госсовета РТ, и тогда было озвучено, что для создание инфраструктуры необходимо около 41,7 млрд рублей, но таких средств в бюджете нет, потому как это фактически четверть доходной части республиканского бюджета.

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После заседания профильного комитета Госсовета Татарии 11 марта 2019 года депутаты рекомендовали кабинету министров республики создать межведомственный совет, который должен координировать работу всех ответственных ведомств, а также рекомендовано составить «дорожную карту» для обеспечения участков инфраструктурой, предусмотрев финансирование последней из бюджетов республики, муниципалитетов с привлечением внебюджетных источников, а также федерального софинансирования.

Минстрою Татарии рекомендовано сформировать рабочую группу с участием представителей других ведомств для проектирования инфраструктуры, выделения средств на это, а также включения участков для многодетных семей в госпрограммы по газификации, водоснабжению, водоотведению, строительству водонапорных башен, дорог и телевидения, интернета и телефонизации. Также предложено включить расходы по обустройству посёлков для многодетных семей в нацпроекты.

Минземимущества РТ рекомендовано рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям пустующих участков в населенных пунктах с условием наличия коммуникаций и согласия самих семей. Представителям ведомства также рекомендовано изучить опыт тех регионов, где проблемы решены.