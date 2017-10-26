Денег нет: многодетным семьям Татарии дают участки без инфраструктуры

Казань, , 14:48 — REGNUM Вопрос обеспечения необходимой инфраструктурой участков, выделяемых для строительства жилья многодетным семьям Татарии, предложено рассмотреть на условиях софинансирования. В проекте консолидированного бюджета республики на 2018 год средства на инфраструктуру не заложены, потому на сессии Госсовета РТ 26 октября было предложено привлечь к решению проблемы поставщиков коммунальных услуг, которые в результате получат дополнительных клиентов в лице многодетных семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Более 77% семей получили землю, но лишь около 4% построили дома на ней. Причина в том, что муниципалитеты не могут найти средства на создание инфраструктуры: дороги, газ, электричество, водоснабжение и так далее. Я не увидела в проекте бюджета, чтобы было решение этого вопроса. Муниципалитеты тоже не получили средства на это. Может, решение в том, чтобы объединить усилия республиканского и муниципальных бюджетов, поставщиков услуг? Они же дополнительных клиентов в дальнейшем получат», — предложила депутат Ильсоя Мезикова.

В свою очередь министр финансов РТ Радик Гайзатуллин подтвердил, что в проекте бюджета региона на 2018 год средств на инфраструктуру не предусмотрено. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в рамках сессии обратился к представителям кабинета министров Татарии с предложением рассмотреть инициативу по софинансированию.

«Надо искать решение. Землю успели выделить, много выделили, но выделяем многодетным, у которых банковских счетов нет и залога, как правило, нет, и эта земля пустует или перепродаётся. А задача-то не решена, не обеспечена жильём эта многодетная семья. Обсудите на кабинете министров», — добавил Мухаметшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участки в республики не выделены 15 228 семьям из 43 323 включённых в реестр. Самый большой дефицит свободных и подходящих участков наблюдается в Казани: не предоставлено более 7,1 тыс. участков. В Набережных Челнах наделы не предоставлены 3 572 семьям из 6 171.

Кроме того, достаточно остро стоит проблема обеспечения участков необходимой инфраструктурой: на 90% участков она отсутствует.

По подсчётам республиканских властей, чтобы полностью закрыть вопрос, нужно порядка 41,7 млрд рублей. Для сравнения, вся доходная часть консолидированного бюджета региона на 2018 год запланирована в объёме около 236,5 млрд рублей.

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