Алжир, 13 марта, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Жители Алжира вышли на уличные протестные акции после заявления действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики о переносе президентских выборов, ранее назначенных на 18 апреля, сообщает портал TSA.

mekfouldji abdelkrim Столкновения с полицией. Алжир

Сообщается, что тысячи студентов вышли на площадь Мориса-Одана. Они протестуют против продления президентского срока Бутефлики в связи с переносом выборов на более поздний срок. Также протестующие высказываются в поддержку экс-главы МВД Алжира Нуреддина Бедуи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что отказывается выдвигаться на пятый президентский срок на грядущих в стране выборах. Он также объявил о переносе президентских выборов на более поздний срок.