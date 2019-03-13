Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Много обращений от предпринимателей Санкт-Петербурга поступило к главе региона Александру Беглову в связи с принятым Госдумой законом о запрете хостелов в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Хостел

Эту проблему Беглов поднял на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко 12 марта.

«Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и, в конечном итоге, приведет к потере рабочих мест в этой сфере», — отметили в правительстве Санкт-Петербурга.

Беглов попросил Матвиенко отложить принятие закона, чтобы «обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанной сфере». Это позволит оградить гостиничный бизнес от формирования теневого рынка.

Со своей стороны Матвиенко заявила, что Софвед учтет мнение бизнесменов при рассмотрении закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта Госдума в третьем чтении приняла Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса РФ», который предполагает запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях и на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг.

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