Вашингтон, 13 марта, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Сенатор от штата Техас Тед Круз предложил приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах и провести расследование. Об этом сенатор заявил на своей странице в Twitter.

Acefitt Самолёт Boeing 737 MAX

«В свете решений ряда агентств по всему миру приостановить использование Boeing 737 MAX в ряде стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Австралию и других, я считаю, что Соединенным Штатам необходимо приостановить эксплуатацию самолетов 737 MAX, пока федеральное авиационное управление не подтвердит безопасность самолета для полетов и пассажиров», — заявил он.

Круз подчеркнул, что в результате расследования могут выявиться конструктивные недостатки самолета, поэтому до его окончания необходимо приостановить эксплуатацию авиалайнера. Он добавил, что намерен инициировать расследование причин катастрофы в Эфиопии в качестве главы подкомитета по авиации и космосу Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой авиакорпорации Boeing. Руководитель компании заверил американского президента, что самолеты Boeing 737 MAX являются безопасными.