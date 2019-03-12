Париж, 13 марта, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Антироссийская резолюция о прекращении стратегического партнёрства принята Европарламентом. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕП.

Здание Европарламента, Брюссель

Евродепутаты 12 марта одобрили резолюцию «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», согласно которой Москва больше не является стратегическим партнёром ЕС.

Этот документ поддержали 402 депутата, 163 были «против» и 89 воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕП принял резолюцию о приостановке «Северного потока — 2». По мнению члена Совфеда Франца Клинцевича, это сделано «под украинские выборы».