Турин, Италия, 13 марта, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Игра ФК «Ювентус» (Италия, Турин) 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0.

Футбол

Встреча проходила на стадионе в Турине. Это был ответный матч, по итогам которого итальянцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Все три гола забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду: 27-я, 49-я и 86-я минуты, причем последний мяч оказался в воротах «Атлетико» в результате пенальти.