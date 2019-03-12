Степанакерт, 12 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В Степанакерте под сопредседательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна состоялось совместное заседание Советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Основной темой повестки была совместная оценка текущего состояния процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и планирование скоординированных действий.

primeminister.am Совместное заседание Советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян до начала обсуждения вопросов повестки дня выступили с речами. Тексты выступлений приводит пресс-служба правительства Армении.

«Совместное заседание Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) является беспрецедентным событием за все время существования наших республик. Это событие имеет очень символическое и, с другой стороны, очень конкретное значение. Оно означает, что отношения между Республикой Армения и Республикой Арцах вступают в качественно новый этап. Вопрос о том, какие другие проявления может иметь этот этап в ближайшем будущем, пожалуй, является одной из самых важных тем наших сегодняшних обсуждений», — сказал Пашинян.

По его словам, блок «Мой шаг» на парламентских выборах получил сильный мандат от армянского народа, чтобы поднять уровень субъектности Республики Арцах и принять шаги по вовлечению Арцаха в переговорный процесс в качестве основной стороны конфликта.

«Это положения, которые имеют ключевое значение в предвыборной программе блока «Мой шаг», — сказал армянский премьер.

Он уверил, что правительство Армении и он лично, как получивший вотум доверия премьер-министр, предпримут последовательные шаги в этом направлении, и этот вопрос будет и впредь оставаться одним из важнейших пунктов переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Я считаю необходимым подчеркнуть, что участие Арцаха в переговорном процессе не является для нас прихотью или тем более предусловием, а является просто констатацией того факта, что вовлеченность Арцаха в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта имеет ключевое значение», — подчеркнул Пашинян.

Далее премьер повторил свой тезис о том, что до сих пор рамки переговоров, по сути, включали в себя все заинтересованные стороны, кроме одной.

«Главный вопрос заключается в следующем: кто представляет арцахцев или, как говорят в некоторых случаях, армян Карабаха в переговорном процессе? Проблема в том, что сегодня за переговорным столом нет полномочного и легитимного представителя народа Арцаха или, как предпочитают говорить некоторые из наших коллег, нет субъекта, который имеет вотум доверия, полномочия представлять армян Карабаха», — сказал Пашинян.

Как отметил глава армянского правительства, абсурдны все комментарии о том, что Республика Армения или премьер-министр снимают с себя ответственность и возлагают ее на власти или народ Арцаха.

«Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я считаю необходимым подчеркнуть, что Республика Армения была, будет и останется гарантом номер один безопасности Арцаха и продолжит свое участие в мирном процессе», — отметил Пашинян.

«Следующий важнейший вопрос, на который необходимо ответить, заключается в следующем: принимает ли правительство Армении предложенные Минской группой ОБСЕ три принципа и шесть элементов в качестве основы для переговорного процесса. Это действительно очень важный вопрос, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужны важные разъяснения. А что могут означать эти принципы на практике и кто имеет право их интерпретировать? Это важно, потому что для нас неприемлемо то, как эти принципы интерпретирует Азербайджан. Мы, конечно, можем выступить с собственной интерпретацией этих принципов, но это бессмысленно, потому что наша цель — не словесная перепалка, а эффективный переговорный процесс. И, следовательно, основой для переговорного процесса должны стать положения, не оставляющие возможностей для разночтений. Однако предложенные сопредседателями принципы и элементы за последние десять лет стали поводом для самых разных толкований, и поэтому важнейшей целью предстоящего переговорного процесса должно быть прояснение так называемых основных трех принципов и шести элементов, и мы готовы к такому разговору.

Следующим важнейшим вопросом является подготовка народов к миру. Считаю необходимым подчеркнуть, что подготовка народов к миру не может быть задачей участвующего в переговорах одного отдельно взятого правительства, это совместная работа. Я имею в виду, например, что подготовка азербайджанского общества к миру должна происходить с участием властей не только Азербайджана, но и Армении. Именно такой подход лежал в основе сделанного осенью 2018 года в Национальном Собрании Армении моего беспрецедентного заявления о том, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Это был мой вклад в подготовку к миру не только народа Армении и народа Арцаха, но и народа Азербайджана. К сожалению, со стороны президента Азербайджана мы не видим эквивалентных заявлений или шагов. Несмотря на это, я готов продолжить диалог не только с президентом Азербайджана, но и с народом Азербайджана, так как я убежден, что народ Азербайджана так же миролюбив, как народ Армении и народ Арцаха», — сказал премьер-министр Армении.

В результате обсуждений члены Советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха дали оценку системе безопасности Карабаха и вновь констатировали, что возможности обеспечения обороноспособности гарантированы и находятся на высоком уровне. В то же время обе армянские стороны вновь подчеркнули свое содействие и приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, основанного на фундаментальных принципах международного права, в частности, реализации права народов на самоопределение.

На совместном заседании было подчеркнуто, что в рамках нагорно-карабахской проблемы обеспечение безопасности и статуса Карабаха было и остается наивысшей ценностью для армянских сторон. Была подчеркнута важность формирования атмосферы мира, внедрения механизмов по снижению рисков, предупреждению инцидентов и укреплению взаимодоверия, как это было закреплено в рамках саммита в Душанбе, а ранее — в Вене и Санкт-Петербурге.