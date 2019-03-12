Таллин, 12 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

«От России исходит единственная серьезная угроза региональной безопасности, в том числе существованию и суверенитету Эстонии и других государств региона Балтийского моря». Об этом сообщает новостной эстонский вещатель rus.err.ee со ссылкой на ежегодный доклад «Эстония в среде международной безопасности-2019» департамента внешней разведки Эстонии.

Российская угроза, подчеркивает ведомство, связана не только с асимметричными, скрытыми или политическими действиями, но и с потенциальной военной опасностью. Основной вывод, полученный после анализа проводимых военных учений РФ — «российская армия постоянно тренируется вести масштабную войну с НАТО».

В докладе также отмечается, что возможный конфликт НАТО и РФ начнется после «так называемой цветной революции в граничащей с Россией стране, в первую очередь, в Белоруссии».

По оценке эстонских экспертов, «есть большая опасность того, что Россия быстро прибегнет к военному вмешательству, чтобы не допустить превращения Белоруссии в прозападное демократическое государство».

Также внешняя разведка Эстонии предупреждает, что в условиях потенциального кризиса именно на прибалтийские страны как часть НАТО «России будет проще всего напасть».

Российское гражданское судоходство — тоже «потенциальная угроза безопасности». Причина — учащение «попыток войти без разрешения в территориальные воды других стран под предлогом поиска укрытия от шторма или ремонта». По мнению эстонской разведки, необычные действия гражданских судов РФ — прямая разведывательная деятельность России.

Для этих целей российское руководство, отмечается в докладе, использует «крупные парусники российских государственных и учебных учреждений, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру».

Фестивали, по мнению эстонской разведки, тоже опасны. Они сопровождаются «политическими мероприятиями, адресованными местному русскому населению, пропагандистскими спектаклями, изображающими отдельные эпизоды из российской истории, и миссионерской работой российской православной церкви, в которой используются богослужения на открытом воздухе, чудотворные иконы и мощи святых».

«Они (корабли) пытаются входить в территориальные воды других государств на основании формальных заявлений, проводят исследовательские работы полусекретно и в не задекларированных районах, исследовательская работа часто касается подводных коммуникаций принимающей страны, а также важных с военной и экономической точки зрения районов», — подчеркивается в ежегоднике.